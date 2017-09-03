الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

كتب-أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية الى 46 حالة وفاة.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظم حالات الوفاة كانت بسبب توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً الى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.