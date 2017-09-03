الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة
الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة
11:01 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
حجاج - ارشيفية
كتب-أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية الى 46 حالة وفاة.
وأشار الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظم حالات الوفاة كانت بسبب توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً الى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادات الوفاة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس بعثة الحج يشكر الملك سلمان على استضافة أسر شهداء الجيش والشرطة
-
الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 35 حالة
-
والي: استهداف أكثر من 10 مليون تلميذ ضمن برنامج التغذية المدرسية
-
الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 29 حالة
إعلان
إعلان