الصين تصدر مجددا إنذارا أصفر لمواجهة الاعصار "ماوار"

بكين (د ب أ)

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الاحد إنذارا باللون الاصفر لمواجهة الاعصار "ماوار" الذي من المتوقع أن يضرب مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين اليوم الاحد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتوقع المركز أن تزداد قوة الاعصار خلال تحركه نحو الجهة الشمالية الغربية بسرعة عشرة كيلومترات في الساعة نحو قوانجدونج، حيث من المتوقع أن يهبط الاعصار على المناطق الساحلية للمقاطعة في وقت لاحق من اليوم الاحد.

ومن المتوقع أيضا أن تتراجع سريعا قوة الاعصار بعد وصوله للمقاطعة.

وتابع المركز أنه سيصاحب الاعصار اليوم الاحد وغدا الاثنين رياح قوية ستضرب بعض المناطق الساحلية القريبة من فوجيان وتايوان، بالإضافة إلى أجزاء من بحر الصين الجنوبي كما ستشهد في الوقت نفسه أجزاء من قوانجدونج وفوجيان عواصف ممطرة.