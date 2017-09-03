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مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية الشمالية

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مصراوي Masrawy

مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية الشمالية

10:49 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية الشمالية

هربرت ريموند ماكماستر

سول (د ب أ)

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر اتصالا هاتفيا عاجلا بنظيره الكوري الشمالي تشونج إيو يونج ، وذلك بعد أن أجرت اليوم الأحد التجربة النووية السادسة لها.

وأفاد مكتب الرئاسة في سول بأن المباحثات الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة جاءت بعد وقت قصير من إعلان بيونجيانج أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات ، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

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