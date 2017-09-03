مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية الشمالية
مباحثات طارئة بين كبار مسؤولي مجلس الأمن حول التجربة النووية الكورية الشمالية
10:49 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
هربرت ريموند ماكماستر
سول (د ب أ)
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر اتصالا هاتفيا عاجلا بنظيره الكوري الشمالي تشونج إيو يونج ، وذلك بعد أن أجرت كوريا الشمالية اليوم الأحد التجربة النووية السادسة لها.
وأفاد مكتب الرئاسة في سول بأن المباحثات الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة جاءت بعد وقت قصير من إعلان بيونجيانج أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات ، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
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