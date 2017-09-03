بعد تصادم 7 سيارات.. مصدر: انتظام حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، إنه لا توجد إصابات جراء تصادم 7 سيارات أعلى كوبري أكتوبر، صباح الأحد.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الحادث تسبب في كثافات مرورية في الساعات الأولى من الصباح للمتجه من مدينة نصر إلى رمسيس.

أشار المصدر إلى أنه تم إزالة آثار الحادث، وتجنيب السيارات بواسطة الأوناش، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.