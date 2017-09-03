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بالصور.. 6 إجراءات من المرور للحد من حوادث الطرق السريعة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 6 إجراءات من المرور للحد من الطرق السريعة

10:40 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء ومصطفى محمود

الألبوم التالى

بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين خلال عودتهم بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، الخدمات بنشر الرادادت الثابتة والمتحركة؛ للحد من السرعة الذائدة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية، ونشر رجال مباحث المرور بمختلف المواقف؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

كما شدد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، على تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، ومتابعة مخالفات الرادارات، والكشف عن الإطارات ومتعاطي المخدرات.

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مصراوي Masrawy

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