بالصور.. 6 إجراءات من المرور للحد من حوادث الطرق السريعة
بالصور.. 6 إجراءات من المرور للحد من حوادث الطرق السريعة
10:40 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء
كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:
شنَّ رجال الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين خلال عودتهم بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، الخدمات بنشر الرادادت الثابتة والمتحركة؛ للحد من السرعة الذائدة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية، ونشر رجال مباحث المرور بمختلف المواقف؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
كما شدد اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، على تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، ومتابعة مخالفات الرادارات، والكشف عن الإطارات ومتعاطي المخدرات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مدير أمن القاهرة يتفقد المتنزهات لمتابعة تأمين احتفالات عيد الأضحى
-
تعزيزيات أمنية بالحدائق والمتنزهات بالقاهرة خلال ثاني أيام العيد
-
جريمة في ليلة العيد.. لماذا قتل الزوجان طفلهما "حسام"؟
-
كواليس حريق الـ16 ساعة.. 196 رجل إطفاء في مواجهة "جحيم مصنع أكتوبر"
إعلان
إعلان