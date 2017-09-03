المرصد: القوات السورية تثبت سيطرتها على آخر معاقل داعش في حماة

القاهرة (مصراوي)

قالت جماعة حقوقية ناشطة في سوريا إن القوات الحكومية السورية تمكنت من تثبيت سيطرتها على آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حماة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن القتال لا يزال مستمرا بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين بمشاركة القوات الروسية من جانب ومسلحي داعش من جانب آخر.

وأحكمت القوات الحكومية السورية سيطرتها على منطقة عقيربات بالريف الشرقي لمحافظة حماة، بعد تقدمها ووصولها إلى أطراف قرية حمادة عمر، التي تعد من القرى الهامة المتبقية للتنظيم في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

وأضاف المرصد على موقعه الإلكتروني الثلاثاء أن الاشتباكات ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف وتحليق للطائرات الحربية والمروحية في سماء ريف حماة الشرقي، وسط ضربات مكثفة استهدفت قريتي حمادة عمر وسوحا، ومناطق في محيط عقيربات والقرى التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها.

وأشار المرصد إلى أن التنظيم فجر عربة مفخخة استهدفت موقعا للقوات الحكومية السورية في محيط عقيربات، وسط تقارير عن موقع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وقال المرصد إنه وثق سقوط 120 من مسلحي داعش بين قتيل وجريح منذ سباح السبت حتى صباح الأحد.

وأضاف أن 35 قتيلا على الأقل سقطوا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في الفترة ذاتها في الاشتباكات الدائرة في عقيربات وشرق حماة.