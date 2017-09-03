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الزمالك يواجه الفيصلي في مهرجان اعتزال حسونة الشيخ

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الزمالك يواجه الفيصلي في مهرجان اعتزال حسونة الشيخ الزمالك يواجه الفيصلي في مهرجان اعتزال حسونة الشيخ

التحرير

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يلتقى فى السادسة مساء اليوم الأحد، فريق مع نظيره الفيصلى الأردنى بملعب عمان الدولى في مهرجان اعتزال حسونة الشيخ لاعب الفريق الأردنى.

وخصص نادى الفيصلى الأردنى، 5100 تذكرة لجماهير نادى الزمالك خلال المباراة الودية.

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ويقود فريق الزمالك فى ودية الفيصلى طارق يحيى المدرب العام، الذى اختار مجموعة اللاعبين المتواجدين فى الأردن، منذ أمس السبت لخوض اللقاء وهم: محمود جنش وعمر صلاح فى حراسة المرمى، ومحمد مجدى ومحمود علاء ومحمد كوفى وأحمد فتوح وأحمد مجدى وحازم إمام ومحمود دونجا وإبراهيم عبد الخالق ومحمد أشرف وأحمد رفعت ومعروف يوسف وعبد الله جمعه وأحمد داودا وأحمد كابوريا ويوسف أوباما وباسم مرسى ومصطفى محمد ورزاق سيسيه وأحمد مدبولى وكاسونجو وخالد قمر.

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التحرير

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