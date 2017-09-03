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هيونداي تطرح «أكسنت» الجديدة.. وهذه الدولة تستضيفها أولًا

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هيونداي تطرح «أكسنت» الجديدة.. وهذه الدولة تستضيفها أولًا هيونداي تطرح «أكسنت» الجديدة.. وهذه الدولة تستضيفها أولًا

التحرير

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تستعد شركة "هيونداي" الكورية، للكشف عن أحدث أجيال سيارتها السيدان الشهيرة "أكسنت" والمعروفة عالميًا باسم "فيرنا" خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "صن داي جارديان"، فإن الشركة الكورية العملاقة تنوي الإبقاء على تطوير الإصدارات السيدان متوسطة الحجم مثل "إلنترا" و"أكسنت" والمدمجة مثل "فيرنا".

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وتنوي الشركة الكشف عن الجيل الجديد من "أكسنت" بسمات شكلية تقارب أحدث نسخ "إلنترا"، كما تكشف "هيونداي" عن تلك النسخة الجديدة من "أكسنت" في السوق الهندية، استعدادًا لطرحها في باقي الأسوق لاحقًا.

 

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التحرير

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