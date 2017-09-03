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الأرصاد :طقس الأثنين "مائل للحرارة"..والعظمى بالقاهرة 35

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مصراوي Masrawy

الأرصاد :طقس الأثنين "مائل للحرارة"..والعظمى بالقاهرة 35

10:22 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

درجات الحرارة

كتبت _ مادي غيث

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأثنين ، طقس، مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 35
الإسكندرية 24 30
مطروح 20 30
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
الإسماعيلية 22 35
السويس 23 36
العريش 22 32
نخل 22 35
طابا. 23 35
الطور 27 33
مرسى علم 28 35
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 28 36
رفح 21 31
كاترين 17 34
سيوة 22 36
المنيا 23 36
الفيوم 23 36
أبو سمبل 24 39
وسط الدلتا 24 35
أسيوط 22 36
سوهاج 25 37
الأقصر 25 40
أسوان 25 40
شلاتين 27 37
حلايب 30 34
الوادي الجديد 25 36
قنا 25 39

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