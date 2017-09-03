3 سيارات إطفاء تخمد حريقا بشقة سكنية في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود بشقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتثاعد ادخنة من عقار سكني، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع أكتوبر، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

أسفر الحريق عن احتراق بعض المنقولات المنزلية، دون وقوع إصابات، وتم تنفيذ عملية التبريد؛ لمنع تجدد اشتعال النيران.

انتدب فريق من العمل الجناي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.