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سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد

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سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد

التحرير

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية فى ثالث أيام عيد الأضحى لملاحظة حركة السيارات.

وشهدت منطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظاما فى حركة سير السيارات، كما شهد ميدان التحرير، انتظام حركة السيارات على كافة المداخل المؤدية إليه، وكذلك كوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

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وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة وفى طريقه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى أمام القادم من الأقاليم وفى طريقه إلى القاهرة.

 وانتظمت حركة السيارات بميدان رابعة وروكسى وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

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التحرير

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