مصدر: جثة "فتاة الحوامدية" بدون ملامح

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إنهم لم يتوصلوا -حتى الآن- إلى هوية جثة الفتاة التي عُثر عليها ملقاة بنهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي أنه تم إرسال الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي "مافيش ملامح واضحة للجثة".

أوضح المصدر أن الجثة كانت في حالة انتفاخ وبداية تحلل، مشيرا إلى أنه لا توجد آثار طعنات بالجسم أو طلقات نارية.

كما لفت المصدر إلى أن فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو عبد العزيز، مفتش المباحث، يفحص عددا من بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية.