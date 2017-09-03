أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

مصدر: جثة "فتاة الحوامدية" بدون ملامح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر: جثة "فتاة الحوامدية" بدون ملامح

10:15 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إنهم لم يتوصلوا -حتى الآن- إلى هوية جثة الفتاة التي عُثر عليها ملقاة بنهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي أنه تم إرسال الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي "مافيش ملامح واضحة للجثة".

أوضح المصدر أن الجثة كانت في حالة انتفاخ وبداية تحلل، مشيرا إلى أنه لا توجد آثار طعنات بالجسم أو طلقات نارية.

كما لفت المصدر إلى أن فريق بحث بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد عمرو عبد العزيز، مفتش المباحث، يفحص عددا من بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة فتاة منتفخة في نهر النيل بالحوامدية

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء

    أخبار

  • الطب الشرعي يستعد لـ"عيد الأضحى" بخطة طوارئ

    أخبار

  • "المسطحات" تنقذ طالبا من الغرق بعد سقوطه من أعلى كوبري عباس

    أخبار

إعلان

a55d679cda.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا