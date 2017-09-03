رئيس بعثة الحج يشكر الملك سلمان على استضافة أسر شهداء الجيش والشرطة

كتبت -ندى الخولى :

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية، بأنه تقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، على استضافته 1000 من أسر شهداء الجيش والشرطة، لأداء مناسك الحج هذا العام، وذلك خلال لقاء الملك أمس الأحد بعدد كبير من كبار الشخصيات، والوزراء، ورؤساء بعثات الحج الرسمية، وهو اللقاء الذى حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين المصريين.

وقال وزير الإسكان، فى تصريحات إعلامية: سبق أن أكدنا قبل بدء المناسك أن هناك تحديا كبيرا فى "منى"، يتمثل فى محدودية المكان، والأعداد الكبيرة جدا، فأعداد الحجاج المصريين زادت هذا العام بنسبة 30% تقريبا، بينما المساحة المحددة لنا لم تزد، ونفس المشكلة واجهتها كل الدول تقريبا، مشكلة لوجيستية فى تسكين الحجيج، موضحا أن معظم الشكاوى التى وردت للبعثة كانت من التسكين والخدمات فى مشعر "منى"، وكذا مشكلة الدخول والخروج على جميع الحجيج، والتى مثلت ضغطا كبيرا خاصة على كبار السن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه كلف رؤساء البعثات النوعية بإعداد تقرير بعد نهاية موسم الحج، عن التحديات التى واجهتنا هذا العام، وطرح الحلول الممكنة للتيسير على الحجاج المصريين، وسيتم تقديم تقرير مجمع واف، تستفيد منه بعثة الحج العام المقبل بإذن الله، داعيا الله بأن يكون حج جميع المصريين مبرورا، وذنبهم مغفورا، ومتمنيا السلامة للجميع، والعودة لوطنهم بخير.