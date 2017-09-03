سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية
سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية
10:08 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
سول (د ب أ)
تدرس كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر طائرات مقاتلة أمريكية، طرازي "إف-22" و"إف-35" بالتناوب في شبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديدات النووية الصاروخية الكورية الشمالية، وفقا لمصادر في الحكومة اليوم الاحد.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تحدد الدولتان خطة تفصيلية في وقت قريب.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي بسبب توقعات بأن كوريا الشمالية على وشك صنع رؤوس نووية صغيرة، يمكن حملها على صواريخ باليستية عابرة للقارات بعد نجاحها في سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز هواسونج-12 والصواريخ الباليستية عابرة للقارات من طراز هواسونج-14 وغيرها.
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