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سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية

10:08 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

سول وواشنطن تدرسان نشر طائرات مقاتلة أمريكية في شبه الجزيرة الكورية

سول (د ب أ)

تدرس كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر طائرات مقاتلة أمريكية، طرازي "إف-22" و"إف-35" بالتناوب في شبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديدات النووية الصاروخية الكورية الشمالية، وفقا لمصادر في اليوم الاحد.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تحدد الدولتان خطة تفصيلية في وقت قريب.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي بسبب توقعات بأن على وشك صنع رؤوس نووية صغيرة، يمكن حملها على صواريخ باليستية عابرة للقارات بعد نجاحها في سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى من طراز هواسونج-12 والصواريخ الباليستية عابرة للقارات من طراز هواسونج-14 وغيرها.

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