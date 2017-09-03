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انطلاق قمة مجموعة "بريكس" التاسعة بمدينة شيامين الصينية

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مصراوي Masrawy

انطلاق قمة مجموعة "بريكس" التاسعة بمدينة شيامين الصينية

10:06 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

الرئيس الصيني شي جين بينغ

شيامين - الصين – (أ ش أ):

انطلقت اليوم الأحد فعاليات قمة مجموعة "بريكس" التاسعة والتي تستضيفها مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرقي الصين وتستمر فعالياتها على مدي ثلاثة أيام.

وقد بدأت القمة بكلمة للرئيس الصيني شي جين بينغ رحب خلالها بالضيوف، مؤكدا أن العالم يشهد حاليا مجموعة من التحديات الصعبة، مشيرا إلي أن دول البريكس تسعى إلى بذل الجهود على الساحة الدولية لتحقيق العدالة في القضايا العالمية.

وأعطى الرئيس الصيني نبذة تاريخية عن مدينة شيامين التي تستضيف القمة وأهم معالمها.

هذا المحتوى من

Asha

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