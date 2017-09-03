الانتخابات الألمانية: ميركل في مواجهة شولتس.. فمن هما؟

القاهرة (مصراوي)

يستعد الألمان للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري لاختيار من يحكمهم بين المستشارة الحالية أنغيلا ميركل وخصمها الرئيسي مارتن شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي.

وتسعى ميركل زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي التي تتولى منصب المستشارة منذ العام 2005، لولاية رابعة، فيما يطمح شولتس، الذي كان رئيسا للبرلمان الأوروبي، إلى الإطاحة بمنافسته التي تتقدم عليه في استطلاعات الرأي بفارق كبير.

وينتظر أن تتواجه ميركل مع شولتس في مناظرة تلفزيونية وحيدة اليوم الأحد، يتوقع أن يتابعها نحو عشرين مليون شخص، فمن هي السيدة هادئة الأعصاب ومنافسها حاد الطباع.

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