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9 أطعمة تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة

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مصراوي Masrawy

9 أطعمة تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة

10:00 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

9 أطعمة تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة

9 أطعمة تجنبها قبل الصعود إلى الطائرة

كتبت- هاجر حاتم:

بالرغم من أن للسفر متعة كبيرة، حتى وقت التنقل بالطائرة، ومشاهدة الأماكن المختلفة من مكان مرتفع، إلا أن هذه الرفاهية قد تفسد بسبب تناول بعض الانواع من الأطعمة، التي تسبب الانتفاخ أو الحموضة وغيرها من المشاكل الصحية.

وكشف موقع "daily record" عن مجموعة من الأطعمة ينصح بالابتعاد عنها قبل الصعود للطائرة كونها تسبب انتفاخاً في البطن، أبرزها ما يلي:

1- الفول

2- الحمص

3- البروكلي

4- الكرنب

5- العدس

6- المشروبات الغازية

7- مضغ العلكة

8- الأطعمة المقلية

9- الأطعمة الدهنية

وأشار الموقع إلى أنه يفضل تناول كميات كبيرة من المياه وتناول الخضروات باستثناء السابق ذكرها، كما ينصح بتناول المشروبات العشبية بدلاً من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

 

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مصراوي Masrawy

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