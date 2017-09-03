مدير أمن المنيا يتفقد عددا من الأكمنة والتمركزات بمناسبة عيد الأضحى
مدير أمن المنيا يتفقد عددا من الأكمنة والتمركزات بمناسبة عيد الأضحى
09:56 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
اللواء ممدوح عبدالمنصف
أ. ش. أ
تفقد مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف، في جولة مفاجأة، مختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية بمدينة المنيا، ومركز سمالوط؛ لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية وانتظام الخدمات وتفعيل خطط التأمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وشملت الجولة متابعة الحالة المرورية بشوارع وميادين مدينة المنيا، وكلف الحملات المرورية المنتشرة بمراعاة تحقيق السيولة المرورية؛ تيسيرًا على المواطنين.
كما شملت الجولة المرور على عدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية على الإجراءات التأمينية ومدى استعداد القوات من حيث التسليح والمعدات والسيارات.
ومر مدير الأمن على مركزي سمالوط شرق وسمالوط غرب، حيث تفقد الخدمات الأمنية المعينة على دور العبادة المسيحية (مطرانيات – كنائس) بدائرة المركزين، وشدد على مراعاة الحرم الآمن والفحص الجيد للمترددين بالتقنيات الحديثة (بوابات الكشف عن المعادن).
كما تفقد المكاتب الإدارية والنوبتجية وغرف السجن والحجز التابعة لتلك المراكز، وأوصى بحسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم والتعامل بروح القانون.
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