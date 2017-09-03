"التعليم" تقدر دور نقابة المهن التعليمية في دعم الوزارة والمنظومة الجديدة

القاهرة – (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري، إن نقابة المهن التعليمية شريك أساسي في العملية التعليمية وتقدر الوزارة جهودها ومساندتها ودعمها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وأضاف خيري، في بيان للوزارة، اليوم الأحد أن الدكتور طارق شوقي يقدر ويحترم دور المعلم، والذي يعتبره أساس العملية التعليمية، ويعمل جاهدا من أجل تنميته المهنية وتوفير حياة كريمة له وتذليل كافة المشكلات التي تواجهه.

وقدم المتحدث باسم الوزارة الشكر للنقابة على دعمها الكامل للدكتور طارق شوقي، ودعمها للمنظومة التعليمية الجديدة، ومحاربة أصحاب المصالح وعلى تفهمها لحقيقة الوضع.