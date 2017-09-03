سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد3/9/2017بالأسواق

ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في البداية جاءت تلك الارتفاعات نتيجة الزيادات التي تم إقرارها على الرسوم الخاصة باستيراد الحديد، وللتخلص من تلك الزيادات التي من الممكن أن تتسبب في المزيد من الزيادات على الأسعار، قرر الكثير من التجار والمستوردين أن يوقفوا استيراد الحديد من الخارج، بعدها تراجع المعروض من الحديد بشكل كبير جدا ومرّ السوق بحالة نقص في المعروض من الحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره بشكل كبير جدا خلال التعاملات في السوق المحلية، وبالرغم من تلك الارتفاعات إلا أن سعر الحديد قد شهد استقرَار خلال تعاملات اليوم خاصة بالمقارنة بالأسعار التي يشهدها الأسمنت، بينما جاء سعر طن حديد عز بأعلى سعر بينما جاء أقل سعر للحديد من قبل شركة مصر ستيل والعشري.
سعر الحديد اليوم الأحد
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد بشاي
|11800 جنيه
|11800 جنيه
|حديد العتال
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد عطيه
|11750 جنيه
|11750 جنيه
|حديد سرحان
|11650 جنيه
|11500 جنيه
|حديد المراكبي
|10600 جنيه
|11650 جنيه
|حديد المصريين
|1150 جنيه
|11550 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|1150 جنيه
|مصر الكومي
|11550 جنيه
|11550 جنيه
|حديد العشري
|11550 جنيه
|11550 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأحد
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|800 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|743 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|815 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|740 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|768 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|755 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|745 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|758 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|758 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads