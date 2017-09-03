سعر الذهب اليوم الأحد 3 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 734 إلى 736 عيار 22 673 إلى 675 عيار 21 642 إلى 644 عيار 18 550 إلى 552 عيار 14 428 إلى 429 عيار 12 367 إلى 368 الاونصة 22,819 إلى 22,890 الجنيه الذهب 5,136 إلى 5,152 الكيلو 733,714 إلى 736,000

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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