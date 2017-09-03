بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصلت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب أوغندا استعداداً لمواجهة مصر بعد غد الثلاثاء، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

وضمت بعثة المنتخب الأوغندي، 33 فردا، يضم اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى بجانب مسئولى اتحاد الكرة الأوغندى،حيث وصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة عنتيبي الأوغندية.

شاهد أيضا

ويتصدر منتخب أوغندا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 – 0 فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين.