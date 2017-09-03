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بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة

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بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة بعثة منتخب أوغندا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة

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وصلت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب أوغندا استعداداً لمواجهة بعد غد الثلاثاء، بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2018 فى .

وضمت بعثة الأوغندي،  33 فردا، يضم  اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى بجانب مسئولى اتحاد الكرة الأوغندى،حيث وصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة عنتيبي الأوغندية.

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ويتصدر منتخب أوغندا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على مصر بنتيجة 1 – 0 فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، يليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد نقطتين.

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التحرير

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