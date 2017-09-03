سعر الدولار اليوم الأحد 3 سبتمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وكافة البنوك، نتابع مع حضراتكم سعر الدولار اليوم في الصرافات، سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء، ننقل لكم أخبار وأسعار الدولار تحديث لحظى، “سعر الدولار في السوق السوداء” والصرافات وكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفي سياق آخر سجل بنك “اتش اس بي سي”، أفضل سعر شراء للعملة الخضراء واحتل أفضل سعر بيع الدولار “للبنك الأهلي” والبنوك الحكومية الأخرى، وغالباً ما تحدث حالة ركود التداول بـ الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت وذلك بالبنوك العاملة بالأسواق المصرية، على أن ترجع لممارسة عملها مع بداية الأسبوع الجديد، أسعار العملة الأمريكية الدولار اليوم.
سعر الدولار سوق سوداء، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لتغيرات “سعر الدولار” في البنوك والسوق السوداء، “سعر الدولار في الصرافات”، يمكنكم أيضاً متابعة سعر الدولار لحظة بلحظة من خلال برنامج بكام في مصر للأندرويد من جوجل بلاي، حيث لوحظ فى الفترات الأخيرة أن هناك حالة من التغييرات الطفيفة بالبنوك من حين الى آخر حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الأخيرة ثبات نسبي نظراً لتراجع الطلب علي العملة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
بنك القاهرة
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.60 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|مصرف ابو ظبي
|17.6100
|17.7100
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6300
|17.7300
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6096
|17.7096
|بنك مصر
|17.6200
|17.7200
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6100
|17.7100
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6100
|17.7100
|المصرف المتحد
|17.6000
|17.7000
|البنك التجاري الدولي
|17.6000
|17.7000
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6200
|17.7200
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
المصدر : مصر 365
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