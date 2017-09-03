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ميركل تواجه شولتس في مناظرة تلفزيونية

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مصراوي Masrawy

ميركل تواجه شولتس في مناظرة تلفزيونية

09:30 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ميركل تواجه شولتس في مناظرة تلفزيونية

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)
تواجه المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل اليوم الاحد منافسها على مقعد المستشارية زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، مارتن شولتس في مناظرة تلفزيونية هي الوحيدة لهما قبل الانتخابات التي تجرى هذا الشهر.

ويمكن أن تكون المناظرة التي سيتم بثها على الهواء مباشرة أفضل فرصة لشولتس لتخطي التقدم القوي الذي حققته المستشارة في استطلاعات الرأي.

ومن المتوقع أن يشاهد ما بين 15 و20 مليون شخص المناظرة التي تستمر 90 دقيقة.

وسيسأل أربعة وسطاء تلفزيونيين مشهورين الزعيمين حول مجموعة من القضايا من بينها آثار فضيحة انبعاثات الديزل وخيارات التحالف بعد الانتخابات، وأزمة اللاجئين، بالإضافة إلى الارهاب والسلامة العامة.

وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن تشمل الموضوعات وأوكرانيا وخطط الاصلاح الاوروبية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الرئيس الامريكي دونالد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي عادة ما ينتقد ألمانيا.

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