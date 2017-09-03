السيسي يتوجه للصين للمشاركة في منتدى أعمال قمة بريكس

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، متجها إلى مدينة شيامين الصينية، للمشاركة في منتدى أعمال قمة "بريكس" للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

كما سيتوجه الرئيس السيسي عقب زيارته للصين إلى العاصمة الفيتنامية هانوى، للقيام فى زيارة رسمية تعد هي الأولى من نوعها لرئيس مصرى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

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ومن المقرر أن يلتقى بكبار المسئولين الفيتناميين وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامي وسكرتير عام الحزب الشيوعى ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين بمختلف المجالات.