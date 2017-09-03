طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

الإسكندرية 25 29

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

رأس سدر 24 36

الطور 26 31

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شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 26 37

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 39

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 27 37