وزير خارجية الأردن يبحث مع مفوض اللاجئين تداعيات الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جوده خلال لقائه اليوم "الخميس" مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين انطونيو جوتيرس، تداعيات استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها الإنسانية على دول الجوار خاصة الأردن وسبل التعامل مع ملف اللاجئين السوريين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن اللاجئين السوريين على الأراضى الأردنية وتقديم الخدمات لهم.

وبدوره، عرض جوده العبء الكبير والضغوطات التى يتحملها الأردن نتيجة استضافته قرابة 550 ألف لاجئ سورى على أراضيه وتقديم المأوى والخدمات لهم فى ظل محدودية موارده خاصة المياه والطاقة.

وعبر جوده عن تقديره لدور الأمم المتحدة وأذرعها ومؤسساتها المختلفة فى التعاون مع الأردن ودعمه لتمكينه من الإستمرار بأداء دوره الإنسانى تجاه أشقائه السوريين، مشيرا إلى أن الأردن بحاجة للمزيد من المساعدات والدعم لتمكينه من الإستمرار بدوره الإنسانى.