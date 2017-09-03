أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كراكاس تندد بدعم باريس ومدريد لمعارضة فنزويلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كراكاس تندد بدعم باريس ومدريد لمعارضة فنزويلية

09:24 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

كراكاس تندد بدعم باريس ومدريد لمعارضة فنزويلية

ليليان تينتوري تدلي بصوتها في استفتاء رمزي ضد الرئ

كاراكاس، فنزويلا (ا ف ب)
ندد وزير الخارجية الفنزويلي خورخى اريزا السبت بالدعم الذي قدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي للمعارِضة الفنزويلية ليليان تينتوري التي منعتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من السفر وصادرت جواز سفرها.

وقال الوزير الفنزويلى على موقع تويتر "اننا نرفض سلوك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يتّبع سيناريو اليمين المتطرف الاوروبي ضد فنزويلا".

كما استهجن اريزا "التصريحات التي تشكل تدخلا من قبل ماريانو راخوي، الذي يشن هجمات على الديموقراطية الفنزويلية ومؤسساتها".

وكان ماكرون وراخوي اعربا السبت عن اسفهما للاجراء الذي اتخذته الفنزويلية بحق ليليان تينتوري، زوجة المعارض التاريخي ليوبولدو لوبيز، بمصادرة جواز سفرها ومنعها من السفر برفقة رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس للاجتماع سويا بزعماء كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع تويتر "نحن في انتظار ليليان تينتوري في أوروبا، ويجب أن تظل المعارضة الفنزويلية حرة".

بدوره قال راخوي على تويتر ان "حظر السفر المفروض على ليليان تينتوري يرثى له. يمكن سجن الناس ولكن ليس المثل العليا. الحرية لفنزويلا".

وفي رد فعله اتهم وزير الخارجية الفنزويلي الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الاسباني بدعم شخص ارتكب "جرائم فساد خطيرة".

وتتهم السلطات الفنزويلية تينتوري بالفساد منذ أن اكتشفت في نهاية أغسطس داخل سيارة تملكها مبلغا نقديا كبيرا. لكن زوجة المعارض نفت ان تكون قد ارتكبت اي مخالفة للقانون.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البرق يصيب 15 شخصا أثناء مهرجان موسيقي في فرنسا

    أخبار

  • النائبة العامة السابقة المنشقة بفنزويلا تسلم وثائق للمكسيك

    أخبار

  • الاستخبارات الفنزويلية تحتجز وزير الدفاع الأسبق

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

59ead0cd6b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات