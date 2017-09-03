ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية ليديا في المكسيك إلى 7 قتلى

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ليديا" إلى 7 قتلى بينهم طفلان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تقرير لمكتب المدعى العام بولاية بايا كاليفورنيا المكسيكية قوله" إن الضحايا لقوا مصرعهم إما صعقا بالكهرباء، أوغرقا أثناء محاولتهم عبور مجار مائية" وذلك وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم).

يذكر أن 1400 شخص اضطروا إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء المؤقتة هربا من العاصفة الاستوائية التي تراجعت سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة فقط مع توقع حدوث المزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة بعد وصولها إلى المناطق الجبلية من المكسيك.

ويتوقع خبراء الأحوال الجوية وصول الإعصار الأخطر (إيرما) إلى منطقة شرق البحر الكاريبي في أوائل الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح خلال هذا الإعصار نحو 175 كليومترا في الساعة الواحدة.