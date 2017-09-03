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التجربة النووية الكورية الشمالية أقوى عشر مرات من السابقة

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مصراوي Masrawy

التجربة النووية الكورية الشمالية أقوى عشر مرات من السابقة

09:18 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

التجربة النووية الكورية الشمالية أقوى عشر مرات من السابقة

ارشيفية

سول (د ب أ)
نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية في سول قولها إن اليابان أكدت وقوع "زلزال اصطناعي" ضرب اليوم الأحد، في أعقاب تجربتها النووية السادسة التي أجرتها في الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي التي كانت أقوى 8ر9 مرة عن تجربتها النووية الخامسة.

وذكر وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الأحد أن اليابانية تأكدت من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السادسة.

جاء هذا التأكيد بعد أن كشف كل من مركز شبكات الزلازل الصيني وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع انفجار بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وبعد ساعة من وقوع الهزة الأرضية، أعلنت وكالة انباء "يونهاب" الكورية الجنوبية وقوع هزة ثانية بلغت قوتها 6ر4 درجة. لكن الهيئات الجيولوجية الأخرى لم تؤكد ذلك بعد.

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