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كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية

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مصراوي Masrawy

تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية

09:11 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية

زعيم كوريا الشمالية

سول - (د ب أ)

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قال إن زلزالا اصطناعيا وقع بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد.​

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