كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية
09:11 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
زعيم كوريا الشمالية
سول - (د ب أ)
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية أعلنت أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قال إن زلزالا اصطناعيا وقع بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد.
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