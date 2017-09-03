بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء المنتخب الوطني
بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء المنتخب الوطني
08:49 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
كتب - طه عبيد
وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب أوغندا استعدادا لمواجهة المنتخب القومي بعد غد الثلاثاء، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.
ضمت بعثة المنتخب الملقب بـ"الأوناش" 33 لاعبا والجهاز الفنى والطبى والإدارى، بجانب مسؤولى اتحاد الكرة الأوغندى، وصلت القاهرة على طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة عنتيبي الأوغندية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مشاركة مصر في فعاليات قمة بريكس 2017 تتصدر اهتمامات الإعلام الصيني
-
ضبط كمية كبيرة من "الكوكايين" مع راكب برازيلي بمطار القاهرة- صور
-
رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى
-
مدير الخطوط الجوية اليمنية: رحلات إضافية بين القاهرة واليمن خلال إجازة
إعلان
إعلان