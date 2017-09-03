بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء المنتخب الوطني

كتب - طه عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب أوغندا استعدادا لمواجهة المنتخب القومي بعد غد الثلاثاء، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فى روسيا.

ضمت بعثة المنتخب الملقب بـ"الأوناش" 33 لاعبا والجهاز الفنى والطبى والإدارى، بجانب مسؤولى اتحاد الكرة الأوغندى، وصلت القاهرة على طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة عنتيبي الأوغندية.