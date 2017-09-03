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بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء المنتخب الوطني

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مصراوي Masrawy

بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء الوطني

08:49 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

بعثة أوغندا تصل القاهرة للقاء المنتخب الوطني

كتب - طه عبيد

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، بعثة منتخب أوغندا استعدادا لمواجهة المنتخب القومي بعد غد الثلاثاء، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة 2018 فى .

ضمت بعثة المنتخب الملقب بـ"الأوناش" 33 لاعبا والجهاز الفنى والطبى والإدارى، بجانب مسؤولى اتحاد الكرة الأوغندى، وصلت القاهرة على طائرة للطيران القادمة من مدينة عنتيبي الأوغندية.

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مصراوي Masrawy

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