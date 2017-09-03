البيت الأبيض: ترامب وآبي بحثا هاتفيا "التهديد المتعاظم" لكوريا الشمالية

واشنطن - أ ش أ

أعلن البيت الأبيض، عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بحثا خلالها قضية "التهديد المتعاظم" الذي تمثله كوريا الشمالية.

ولم يوضح البيت الأبيض، في بيانه الصادر، اليوم الأحد، ما إذا كانت المكالمة الهاتفية قد جرت قبل أو بعد إعلان بيونج يانج عن تجربتها النووية السادسة الأخيرة، وقال إن ترامب تحدث مع آبي أثناء عودته إلى واشنطن بعد زيارة هيوستن التي اجتاحتها عاصفة مدمرة.

وأوضح البيان، الذي أورته قناة (الحرة) الأمريكية، أن الزعيمين أكدا مجددا أهمية التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهة التهديد المتعاظم من الشطر الشمالي، مضيفا أن ترامب وآبي ناقشا الجهود الراهنة لتعزيز الضغط على كوريا الشمالية.

وقد صدر بيان البيت الأبيض بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن بيونج يانج نجحت في صنع قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي تمتلكه.