أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 814 مخالفة بقنا خلال يومي عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 814 مخالفة بقنا خلال يومي عيد الأضحى

08:03 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط 814 مخالفة بقنا خلال يومي عيد الأضحى

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت إدارة مرور قنا حملات مرورية مكثفة، بقيادة اللواء حسن لطفي، مدير إدارة المرور، خلال 48 ساعة لعيد الأضحى، وخاصة عبر الطرق السريعة المؤدية لمحافظة البحر الأحمر والغردقة نظرا لكثرة إقبال المواطنين عليها.

هذا وتمكنت الحملة من ضبط 814 مخالفة مرورية متنوعة، وحررت بها محاضر رسمية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ثقافة الوادي الجديد تنظم سهرة شعبية وفنية لمواطني الخارجة (صور)

    أخبار

  • إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في ثاني أيام العيد (صور)

    أخبار

  • بالصور.. رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفيات التابعة

    أخبار

  • انتشال جثة طالب غرق في مصيف "جمصة" بالدقهلية

    أخبار

إعلان

374f8e8f62.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا