ضبط 814 مخالفة بقنا خلال يومي عيد الأضحى
ضبط 814 مخالفة بقنا خلال يومي عيد الأضحى
08:03 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
شنت إدارة مرور قنا حملات مرورية مكثفة، بقيادة اللواء حسن لطفي، مدير إدارة المرور، خلال 48 ساعة لعيد الأضحى، وخاصة عبر الطرق السريعة المؤدية لمحافظة البحر الأحمر والغردقة نظرا لكثرة إقبال المواطنين عليها.
هذا وتمكنت الحملة من ضبط 814 مخالفة مرورية متنوعة، وحررت بها محاضر رسمية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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