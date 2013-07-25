شقيقة نائب تونسى معارض تتهم حركة النهضة باغتياله

اتهمت شقيقة النائب المعارض بالمجلس التأسيسى التونسى (البرلمان) محمد البراهمى (58 عاما) الذى اغتيل الخميس بالرصاص حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باغتياله، وقالت شهيبة البراهمى (50 عاما) لمراسل فرانس برس "حركة النهضة هى التى قتلت أخى... منذ اغتيال (المعارض اليسارى) شكرى بلعيد (فى السادس من فبراير الماضى) كان لنا إحساس بان محمد (البراهمى) سيلقى نفس المصير" ، وأضافت وهى فى حالة انفعال شديد "لا نريد بعد اليوم أن يعيش معنا أصحاب اللحى (إسلاميون)".

وتقطن شهيبة مع والدتها فى منطقة "سقدال" الريفية التابعة لمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدى بوزيد (وسط غرب) التى انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التى أطاحت فى 14 يناير بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وقتل مجهولون الخميس محمد البراهمى أمام منزله فى حى الغزالة من ولاية اريانة (شمال شرق) بعدما أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية بحسب وزارة الداخلية ، وتزامن الاغتيال مع احتفال تونس بعيد الجمهورية.

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