بالفيديو- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لبكاء طفل يحتضن ماعز أول أيام عيد الأضحى، لرفضه ذبحها، رغم محاولات أسرته إقناعه بذلك، في مشهد يجسد البراءة والرحمة.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يحتضن الماعز ويقبلها وهو يقول "اتركوها لا تذبحوها" باللهجة المغربية.