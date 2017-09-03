بالفيديو- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب
بالفيديو- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب
08:00 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
بالفيديو--طفل-يحتضن-ماعز-أول-أيام-العيد
كتبت- ميرا ماهر:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لبكاء طفل يحتضن ماعز أول أيام عيد الأضحى، لرفضه ذبحها، رغم محاولات أسرته إقناعه بذلك، في مشهد يجسد البراءة والرحمة.
ويظهر الطفل في الفيديو وهو يحتضن الماعز ويقبلها وهو يقول "اتركوها لا تذبحوها" باللهجة المغربية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد"شنطة المصيف"الناظر ينصح بـ "حقيبة الحج" للمسافرين.. هذا ما تحتويه
-
بالفيديو.. ماعز يثير الخوف في الأرجنتين بسبب ملامحه "الشيطانية"
إعلان
إعلان