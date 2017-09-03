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بالفيديو- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب

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مصراوي Masrawy

- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب

08:00 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

بالفيديو- طفل يحتضن ماعز أول أيام العيد ويبكي .. والسبب

بالفيديو--طفل-يحتضن-ماعز-أول-أيام-العيد

كتبت- ميرا ماهر:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع لبكاء طفل يحتضن ماعز أول أيام عيد الأضحى، لرفضه ذبحها، رغم محاولات أسرته إقناعه بذلك، في مشهد يجسد البراءة والرحمة.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يحتضن الماعز ويقبلها وهو يقول "اتركوها لا تذبحوها" باللهجة المغربية.

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مصراوي Masrawy

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