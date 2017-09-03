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تقارير: هزة أرضية ثانية في كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

تقارير: هزة أرضية ثانية في

07:31 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

تقارير: هزة أرضية ثانية في كوريا الشمالية

سول - (د ب أ)

وقعت هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء التقرير بعد مرور ساعة تقريبا على تأكيد الجيش الكوري الجنوبي وقوع هزة اصطناعية في منطقة بونجي-ري، والتي كان يفترض أنها التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد أن علماءها بنوا قنبلة هيدروجينية متقدمة يمكن تركيبها على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

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