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الصين تستضيف قمة "بريكس" وسط توترات مع الهند

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مصراوي Masrawy

الصين تستضيف قمة "بريكس" وسط توترات مع الهند

06:36 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

بكين - (د ب أ)

تستضيف الصين قادة كل من البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، في قمة سنوية خيمت عليها مواجهة عسكرية في الآونة الأخيرة بين الصين والهند حول حدود متنازع عليها.

ولم تؤكد نيودلهي مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في هذا الحدث إلا يوم الثلاثاء الماضي فقط، أي بعد يوم واحد من موافقة الدولتين، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، على سحب قواتهما من حدود الهيمالايا.

ويستضيف الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا كل من الرئيس البرازيلي ميشيل تامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما والرئيس المصري عبدالفتاح ، في مدينة شيامن الساحلية التي سيعقد فيها هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء.

وتكونت مجموعة "بريكس" من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لوضع ثقل مواز في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.

وتغطي المجموعة أكثر من 25% من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40% من سكان الأرض وتدر 5ر22 % من اجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.

ودعت الصين قادة كل من وكينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند لحضور القمة في إطار نهج "بريكس بلاس"،الذي يمثل توسعا في مجموعة "بريكس" ويهدف إلى تعزيز التعاون في الحوار بين دول "بريكس" وغيرها من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

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