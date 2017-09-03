"ثقافة الوادي الجديد" تنظم سهرة فنية لمواطني واحة الخارجة
"ثقافة الوادي الجديد" تنظم سهرة فنية لمواطني واحة الخارجة
05:59 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
فرقة الوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
نظمت فرقة الفنون الشعبية بالوادي الجديد، مساء اليوم السبت، حفلا فنيا بمركز شباب حي الزهور بمدينة الخارجة، ضمن البرنامج الثقافي الفني الذي وضعته المديرية للمشاركة في إحياء احتفالات عيد الأضحى المبارك.
وقدمت فرقة الفنون الشعبية عدة رقصات وتابلوهات فنية فلكورية، منها رقصات الخزام والبادية وحصاد البلح، إضافة لفقرات شعرية لأعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة وفقرات غنائية لفرقة الموسيقى العربية.
وتستكمل المديرية قوافل جنوب الوادي للتنمية الثقافية بهدف اكتشاف المواهب وتنميتها بقرى ومدن الوادي الجديد.
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