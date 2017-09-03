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"سكاي نيوز": اشتباكات بين الجيش الليبي وداعش في منطقة الوادي الحمر بسرت

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مصراوي Masrawy

"سكاي نيوز": اشتباكات بين الجيش الليبي وداعش في منطقة الوادي الحمر بسرت

04:31 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

بنغازي - أ ش أ

اشتبكت قوات الجيش الليبي مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الوادي الحمر، شرقي مدينة سرت، بعد محاولتهم التقدم شرقا.

ذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، فجر اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي الفارين من (سرت وبنغازي ودرنة) ينشطون في المناطق الصحراوية جنوب غربي سرت وجنوبي بني وليد.

وأعلن التنظيم الإرهابي عن تواجده مجددا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الليبية، المعلن تحريرها من قبل قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 2016.

وسبق تنظيم داعش الإرهابي إعلان مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزا للجيش الليبي عند مدخل منطقة النوفلية جنوب شرقي مدينة سرت، الخميس الماضي.

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