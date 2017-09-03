البرق يصيب 15 شخصا أثناء مهرجان موسيقي في فرنسا
البرق يصيب 15 شخصا أثناء مهرجان موسيقي في فرنسا
02:41 ص الأحد 03 سبتمبر 2017
باريس - (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام فرنسية محلية، مساء السبت، أن 15 شخصا أصيبوا بحروق، اثنان منهما حالتهما خطيرة، بسبب البرق الذي ضرب مهرجانا للموسيقى في شمال شرق فرنسا.
وأفادت التقارير أن سيدة في الستين من عمرها ورجل يبلغ من العمر 44 عاما، في حالة حرجة بعد أن أصابهما البرق مباشرة في مهرجان "فو كانال" الموسيقي في أزيريال.
وبدأت عاصفة قبل بدء المهرجان بوقت قصير، وضرب البرق خيمة كان يحتمي بها بعض الأشخاص.
وتسبب ذلك في إلغاء المهرجان.
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