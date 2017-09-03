أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط متهم بعد هروبه من محبس شرطة المطرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط متهم بعد هروبه من محبس شرطة المطرية

01:56 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

ضبط متهم بعد هروبه من محبس شرطة المطرية

القاهرة - أ ش أ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، هارب من محبسه بقسم شرطة المطرية، حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية.

ورصدت الأجهزة الأمنية، واقعة هروب المتهم "أحمد ع.ع" (41 سنة) مقاول، من محبسه بقسم شرطة المطرية على ذمة قضية نصب واستيلاء، بتاريخ 23 أغسطس الجاري، وتوصلت تحريات وجهود فرق البحث إلى تحديد مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق المستأجرة بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مكان اختباء المتهم المذكور، وتمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس مقاول متهم في قضايا "نصب واستيلاء" هارب من قسم المطرية

    أخبار

  • من الساحل لأكتوبر.. رحلة سقوط عصابة الحشيش بـ4 آلاف طربة "ليلة العيد"

    أخبار

  • كيف أحرج عبد الناصر ملك عندما تدخل لوقف تنفيذ إعدام سيد قطب؟

    أخبار

  • توقف الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بقها بسبب انقلاب سيارة

    أخبار

إعلان

28205112c2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة