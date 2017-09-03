ضبط متهم بعد هروبه من محبس شرطة المطرية

القاهرة - أ ش أ

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع أمن الإسكندرية، هارب من محبسه بقسم شرطة المطرية، حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية.

ورصدت الأجهزة الأمنية، واقعة هروب المتهم "أحمد ع.ع" (41 سنة) مقاول، من محبسه بقسم شرطة المطرية على ذمة قضية نصب واستيلاء، بتاريخ 23 أغسطس الجاري، وتوصلت تحريات وجهود فرق البحث إلى تحديد مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق المستأجرة بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مكان اختباء المتهم المذكور، وتمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.