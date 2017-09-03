أخبار عاجلة

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف -
8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية " -
8 الصبح - رحلة داخل مجلة " علاء الدين " وكواليس إصدار هذه المجلة -
8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا بتهمة "الخيانة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا بتهمة "الخيانة"

12:33 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

القبض على زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا بتهمة ا

بنوم بنه - (د ب أ):

ألقت السلطات الكمبودية القبض على زعيم المعارضة كيم سوخا، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأصدرت بيانا تتهمه فيه بالخيانة.

وتم القبض على سوخا، رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، بعد وصول أكثر من 100 ضابط شرطة إلى منزله في بنوم بنه بعد منتصف الليل بوقت قصير، حسبما كتبت ابنته مونوفيثيا كيم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت أن مكان سوخا غير معلوم، بعدما أشارت من قبل إلى أنه في مجلس المدينة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن مسؤولين شاهدوا مقطع لرئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي "يظهر بوضوح خططا سرية لمؤامرة بين كيم سوخا وآخرين، وأجانب من أجل الإضرار بمملكة كمبوديا".

وأضاف البيان: "الفعل المذكور المنطوي على هذه المؤامرة السرية هو الخيانة".

يشار إلى أن حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي هو الحزب المعارض الرئيسي ويحظى بشعبية بين الناخبين من الشباب وسكان الحضر.

ويواجه الحزب ضغوطا منذ أن كاد يطيح برئيس الوزراء هون سين في 2013.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة السويدية تلقى القبض على مشتبه به في واقعة طعن رجل شرطة

    أخبار

  • فنلندا: المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن كان يستهدف النساء

    أخبار

  • القبض على مشتبه به رابع على خلفية هجوم برشلونة

    أخبار

  • مقتل فتاة في الثامنة من عمرها بعد اقتحام سيارة لمطعم بيتزا في باريس

    أخبار

إعلان

af2e64fa85.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)