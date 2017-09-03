القبض على زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا بتهمة "الخيانة"

بنوم بنه - (د ب أ):

ألقت السلطات الكمبودية القبض على زعيم المعارضة كيم سوخا، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وأصدرت الحكومة بيانا تتهمه فيه بالخيانة.

وتم القبض على سوخا، رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، بعد وصول أكثر من 100 ضابط شرطة إلى منزله في بنوم بنه بعد منتصف الليل بوقت قصير، حسبما كتبت ابنته مونوفيثيا كيم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت أن مكان سوخا غير معلوم، بعدما أشارت من قبل إلى أنه في مجلس المدينة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن مسؤولين شاهدوا مقطع فيديو لرئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي "يظهر بوضوح خططا سرية لمؤامرة بين كيم سوخا وآخرين، وأجانب من أجل الإضرار بمملكة كمبوديا".

وأضاف البيان: "الفعل المذكور المنطوي على هذه المؤامرة السرية هو الخيانة".

يشار إلى أن حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي هو الحزب المعارض الرئيسي ويحظى بشعبية بين الناخبين من الشباب وسكان الحضر.

ويواجه الحزب ضغوطا منذ أن كاد يطيح برئيس الوزراء هون سين في 2013.