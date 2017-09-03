آخر تطورات صفقة انتقال «كوفي ومجدي» للمصري

التحرير

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أنهى مسئولو النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اتفاقهم مع نادي الزمالك على ضم البوركيني محمد كوفى مدافع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وعلمت «التحرير» من مصادر خاصة أن مجلس الزمالك وافق على بيع اللاعب نهائيا لنادي المصري مقابل مبلغ مليون جنيه، ويرجع سر موافقة الزمالك على المقابل المادي بسبب رغبة الزمالك في بيع اللاعب، حتى لا يطالب بقيمة مستحقاتة الذي تبلغ 375 ألف دولار، كما أن الزمالك يريد أن يستغني أن أحد الأجانب المتواجدين بالفريق حتى يتمكن من قيد 4 أفارقة.

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ويتبقى وضع الرتوش النهائيه في صفقة كوفي رسميا لصالح النادي المصري، وهو انتظار وصول مديرة أعماله الفرنسية للاتفاق على المقابل المادي ومدة التعاقد، ويبقي العقبة الوحيدة في إتمام الصفقة هو خفض اللاعب قيمة المقابل المادي الذي كان يحصل عليه مع نادي الزمالك، وما إذا كان سيوافق على ذلك او سيرفض.

وعن مفاوضات النادي المصري مع أحمد مجدي لاعب خط وسط الزمالك، أضاف المصدر أن المفاوضات تعثرت مع اللاعب وذلك بسبب وجود مشكلة في قيده في وضعه علي سيستم الإنتقالات بسبب قيده من فريقين وادي دجلة والزمالك وشكوة دجله ضد اللاعب لذلك أجل مسؤولي المصري التفاوض حول انتقال اللاعب لحين حل الأزمة.