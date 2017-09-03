سلطات مطار القاهرة تضبط كمية من الكوكايين بحوزة راكب برازيلي

القاهرة - أ ش أ:

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي التحقيق مع راكب برازيلي قادم من أديس أبابا عقب ضبطه اليوم أثناء محاولته تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأوضحت مصادر أمنية بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا إشتبهت سلطات الجمارك في الراكب، وبتفتيش أمتعته تبين وجود جيب سحري داخل إحدى حقائبه، وبفتحها تبين وجود مادة بيضاء يشتبه في أنها مادة مخدرة، فتم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات فرع المطار، وبالكشف عن المضبوطات تبين أنها مادة الكوكايين بكمية بلغت 2.5 كجم.

وأمرت سلطات الجمارك بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى رجال مباحث مكافحة المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات مع المتهم.