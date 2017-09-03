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تقرير: إطلاق نار على سيارة لمستوطنين إسرائيليين غرب رام الله

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مصراوي Masrawy

تقرير: إطلاق نار على سيارة لمستوطنين إسرائيليين غرب رام الله

12:14 ص الأحد 03 سبتمبر 2017

تقرير: إطلاق نار على سيارة لمستوطنين إسرائيليين غرب رام الله

إطلاق نار على سيارة لمستوطنين إسرائيليين غرب رام ا

رام الله - (د ب أ):
أطلق مسلحون فلسطينيون النار، اليوم السبت، على سيارة لمستوطنين قرب قرية شقبا غرب مدينة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين أو أضرار في المركبة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية إن المسلحين أطلقوا الرصاص باتجاه سيارة اسرائيلية للمستوطنين بالقرب من مستوطنة "نيللي" المقامة على أراضي قرية شقبا.

وأضاف التقرير أن قوات إسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، وشرعت بحملة بحث وتفتيش عن مطلقي النار.

وأغلقت القوات جميع الطرق المؤدية إلى قرية شقبا، ومنعت المواطنين من الخروج والدخول من وإلى القرية.

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