مطار القاهرة يستعد لمغادرة الرئيس إلى الصين

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي الاستراحة الرئاسية استعدادًا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجهًا إلى الصين في زيارة للمشاركة بمنتدى أعمال قمة "بريكس" للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم.

ويفتتح المنتدى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد في مدينة شيامن الصينية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاقتصادات النامية.

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن وسط انتشار أمني مكثف.

وفتحت الصالة أبوابها وتم الانتهاء من كل الإجراءات الأمنية لمغادرة الرئيس إلى الصين.​