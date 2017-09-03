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أمن المطار يضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزة راكب برازيلي

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مصراوي Masrawy

أمن المطار يضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزة راكب برازيلي

11:52 م السبت 02 سبتمبر 2017

أمن المطار يضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزة راكب برازيلي

مطار القاهرة الدولي

القاهرة - (أ ش أ):

بدأت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، التحقيق مع راكب برازيلي قادم من أديس أبابا عقب ضبطه اليوم السبت، أثناء محاولته تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأوضحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا إشتبهت سلطات الجمارك في الراكب، وبتفتيش أمتعته تبين وجود جيب سحري داخل إحدى حقائبه، وبفتحها تبين وجود مادة بيضاء يشتبه في أنها مادة مخدرة ، فتم إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات فرع المطار، وبالكشف عن المضبوطات تبين أنها مادة الكوكايين بكمية بلغت 2.5 كجم.

وأمرت سلطات الجمارك بمطار القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وتسليمه إلى رجال مباحث مكافحة المخدرات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات مع المتهم.

هذا المحتوى من

Asha

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