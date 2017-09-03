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العرب اليوم: القوات العراقية تمشط تلعفر وخسائر الحوثيين باليمن

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: القوات العراقية تمشط تلعفر وخسائر الحوثيين باليمن

11:54 م السبت 02 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات الحوثيين في معارك باليمن والرئيس المصري يتوجه إلى الصين ببمشاركة في قمة "بريكس"، إضافة إلى تقدم القوات الحكومية السورية في حماة.

1- القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة عقيربات

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القوات النظامية السورية في مدينة حماة السورية (أ ف ب)

سيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها على بلدة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد هروب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها.

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2- قتلى في هجوم على محطة كهرباء في سامراء

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قوات الأمن العراقية في بغداد (أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

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3- يشارك في قمة "بريكس"

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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بكين (أ ف ب)

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أعمال قمة "بريكس" لعام 2017 للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، الذي يفتتحه الرئيس الصيني شي جين بينج.

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4-مقتل عشرات من ميليشيات الحوثي واستعادة مواقع عسكرية

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عناصر من ميليشيات الحوثي الشيعية في صنعاء - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل أكثر من 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي جراء غارات جوية لطيران التحالف، ومواجهات عنيفة في جبهة عسيلان شمال غربي محافظة شبوة.

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5-تفكيك 239 منزلا مفخخا خلال عمليات تحرير تلعفر

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قوات الحشد الشعبي العراقي في تلعفر (أ ف ب)

فككت قوات الحشد الشعبي العراقي 239 منزلا مفخخا، ورفعت 381 عبوة ناسفة فيما عثرت على سبعة معامل للتفخيخ في أحياء وقرى قضاء تلعفر خلال عمليات تحريره.

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مصراوي Masrawy

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