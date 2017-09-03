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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:36 م السبت 02 سبتمبر 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واستمرار الاتهامات للسلطات الفنزويلية بقمع معارضيها، علاوة على اندلاع احتجاجات في الأرجنتين.

1- تستدعي دبلوماسيا أمريكيا في خلاف حول إغلاق منشآت دبلوماسية

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 قوات الشرطة في محيط مبنى هيئة التجارة الروسية بواشنطن اليوم (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية الروسية دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى احتجاجا على الإغلاق القسري لعدة منشآت دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة وتفتيشها المزعوم لتلك المواقع.

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2- الاستخبارات الفنزويلية تحتجز وزير الدفاع الأسبق

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت أسرة وزير الدفاع الأسبق في فنزويلا راؤول بادويل، المعارض للحكومة والمختفي منذ ثلاثة أسابيع، أنه محتجز لدى جهاز الاستخبارات بالبلاد.

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3- احتجاجات في الأرجنتين بعد اختفاءأحد الناشطين

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 احتجاجات في العاصمة الأرجنتينية اليوم (أ ف ب)

طالب آلاف الأرجنتينيين السلطات بتقديم إيضاحات عن وضع أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان من السكان الأصليين (الهنود الحمر).

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4- يلتقي ضحايا إعصار هارفي في مأوى بتكساس

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 الرئيس الأمريكي يصل تكساس اليوم (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن جهود في مساعدة ضحايا العاصفة "لاقت استحسانا"، وإنه يأمل في أن يوافق الكونجرس سريعا على الطلب الذي قدمه لتوفير 9ر7 مليار دولار كمساعدة عاجلة.

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5- إبطال مفعول قنبلة قديمة في مدينة كوبلنتس الألمانية

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 وصول سيارات الإسعاف والإطفاء لاجلاء المواطنين بمدينة كوبلنتس الألمانية (أ ف ب)

أعلنت قوات الإطفاء في مدينة كوبلنتس، غربي ألمانيا عن إبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وتزن 500 كيلوجرام.

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